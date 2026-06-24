Воронежская область вошла в топ-10 регионов РФ по инвестиционному климату

Воронежская область заняла десятое место среди 85 субъектов РФ в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2025 года. Годом ранее регион находился на седьмой позиции. Тем не менее в Центральном федеральном округе он поднялся на седьмое место среди 18 российских субъектов. Результаты исследования были представлены на Петербургском международном экономическом форуме, а на оперативном совещании в правительстве региона их озвучила министр экономического развития Воронежской области Людмила Запорожцева.
Для формирования рейтинга специалисты провели комплексную оценку, опираясь на 88 показателей, которые охватывают все этапы взаимодействия бизнеса с государством и инфраструктурой. В частности, анализировались качество предоставляемых при регистрации прав собственности услуг, выдаче разрешений на строительство, подключению к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, доступность государственной поддержки, эффективность деятельности институтов для бизнеса, обеспеченность кадровыми ресурсами, развитие конкуренции, состояние инновационной и финансовой инфраструктуры.
Людмила Запорожцева подчеркнула, что в регионе наблюдается позитивная динамика в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Ключевым достижением стало значительное увеличение числа показателей, получивших наивысшие категории «А» и «В». Их количество выросло с 39 до 49 единиц, что свидетельствует о результативности проводимой работы по улучшению инвестиционного климата.
В течение отчётного года деятельность правительства Воронежской области по улучшению инвестиционного климата носила комплексный и системный характер. Работа велась по всем ключевым векторам, заложенным в методологии Национального рейтинга. В частности, регулярно проводились совещания под председательством губернатора Александра Гусева, последовательно реализовывался план мероприятий, сформированный в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством региона и Агенством стратегических инициатив. Отдельное внимание было уделено взаимодействию с предпринимательским сообществом.
Министр экономического развития Воронежской области Людмила Запорожцева акцентировала внимание на том, что основными факторами, сдерживающими дальнейший рост региона в Национальном рейтинге, остаются показатели, связанные с подключением к объектам инженерной инфраструктуры. Для решения этого вопроса специалисты уже разработали комплексный план мероприятий. Он был согласован с Министерством экономического развития РФ. В качестве стратегического шага для повышения эффективности реализации этого плана предложено активнее вовлекать в процесс органы местного самоуправления.
Первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов отметил, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата не является самоцелью, а служит объективным индикатором эффективности работы региональных властей. По его мнению, десятое место Воронежской области среди 85 субъектов РФ — это высокий результат. В планах — вывести регион в пятёрку лидеров рейтинга. Для достижения этой цели, как отметил Данил Кустов, детальный анализ показателей, которые в настоящее время находятся в «красной зоне», и совместно с министерством экономического развития разработать конкретные практические решения для их улучшения.