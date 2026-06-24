Воронежская область вошла в топ-10 регионов РФ по инвестиционному климату

Первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов отметил, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата не является самоцелью, а служит объективным индикатором эффективности работы региональных властей. По его мнению, десятое место Воронежской области среди 85 субъектов РФ — это высокий результат. В планах — вывести регион в пятёрку лидеров рейтинга. Для достижения этой цели, как отметил Данил Кустов, детальный анализ показателей, которые в настоящее время находятся в «красной зоне», и совместно с министерством экономического развития разработать конкретные практические решения для их улучшения.