Когда на Дону отремонтируют памятник Ермаку

Например, Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор — это не только главная жемчужина города, но и третий по величине собор в России. Он поражает своим величием, мозаиками и усыпальницей выдающихся атаманов. Рядом с ним — памятник казачьему атаману, покорителю Сибири, Ермаку. Монумент, по мнению общественников, нуждается в ремонте. Rostov.aif.ru уже три года следит за этой ситуацией. Что изменилось за последнее время, разбиралась наша редакция.