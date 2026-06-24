Когда пройдут «Алые паруса», кто выступит на Дворцовой площади, где смотреть проход брига «Россия»

В 1979 году «Алые паруса» впервые провели не на набережных, а во дворце спорта «Юбилейный». Руководство города объяснило это вопросами безопасности. Театрализованные представления на воде отменили, а вскоре перестали проводить и сам праздник. При этом среди ленинградцев ходила другая версия: многие связывали отмену с подготовкой города к Олимпиаде-80. По слухам, Ленинграду было сложно одновременно финансировать два крупных мероприятия.