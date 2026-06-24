Медведев предложил закрепить колониализм в качестве отдельного преступления

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступления против человечности в рамках работы комитета по разработке соответствующей конвенции ООН.
«Необходимо также закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступления против человечности. Это сделать можно в рамках работы подготовительного комитета конференции по разработке конвенции ООН по предупреждению преступлений против человечности и наказанию за них», — сказал Медведев в ходе пленарного заседания «Международное право — привилегия первых или право равных?» в рамках ПМЮФ-2026.
По его словам, такая мера является своевременной и позволит установить ответственность стран Запада за эксплуатацию порабощенных народов.
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