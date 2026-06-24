Медведев предложил закрепить колониализм в качестве отдельного преступления

«Необходимо также закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступления против человечности. Это сделать можно в рамках работы подготовительного комитета конференции по разработке конвенции ООН по предупреждению преступлений против человечности и наказанию за них», — сказал Медведев в ходе пленарного заседания «Международное право — привилегия первых или право равных?» в рамках ПМЮФ-2026.