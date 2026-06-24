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Нельзя будет проехать по улице Красноармейской в Воронеже с 25 по 28 июня

На протяжении четырех дней на инженерных сетях будут вестись работы.

Источник: Комсомольская правда

С 25 июня будет закрыто движение на участке улицы Красноармейской в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет про участок от улицы Фридриха Энгельса до улицы Кольцовской. Из-за работ на инженерных сетях с 7:00 25 июня до 19:00 28 августа нельзя будет проехать в этом месте.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже на две недели перекрыли движение на улице Куколкина.

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