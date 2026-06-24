Нельзя будет проехать по улице Красноармейской в Воронеже с 25 по 28 июня

С 25 июня будет закрыто движение на участке улицы Красноармейской в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Речь идет про участок от улицы Фридриха Энгельса до улицы Кольцовской. Из-за работ на инженерных сетях с 7:00 25 июня до 19:00 28 августа нельзя будет проехать в этом месте.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже на две недели перекрыли движение на улице Куколкина.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше