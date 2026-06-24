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СМИ: украинцам все чаще отказывают в предоставлении статуса временной защиты в Польше

Граждане Украины, которые приезжают в Польшу, все чаще сталкиваются с проблемами при подаче заявления на получение статуса временной защиты и получении социальных льгот, пишут польские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Журнал Wprost утверждает, что проблема касается не только тех, кто сейчас приезжает с Украины, но и тех, кто раньше имел статус временной защиты (PESEL UKR) и лишился его после длительного отсутствия в Польше. Этот статус позволяет украинцам легально находиться в Польше, получать доступ к общественному здравоохранению и упрощает трудоустройство.

Сейчас различные ведомства начали тщательнее проверять цели приезда украинцев в Польшу, чтобы выяснить, прибыли ли они в страну из-за военного конфликта или на заработки, отмечает издание.

Интернет-портал Onet подтверждает, что в июне 2026 года значительно увеличилось количество случаев, когда польские службы отклоняли заявки на статус PESEL UKR.

Кроме того, польские пограничники теперь требуют от украинцев документально подтвердить наличие финансовых средств в размере не менее 75 злотых на каждый день запланированного пребывания в Польше.

Это новое финансовое обязательство стало еще одним препятствием для тех, кто хочет въехать в Польшу, отмечает Onet.

Издание 112 UA добавляет, что с 1 июля в Польше вступят в силу новые законы, ограничивающие поддержку беженцев с Украины.

Изменения коснутся прежде всего женщин и детей старше одного года: часть из них лишится права на финансирование нахождения в центрах коллективного проживания.

В Польше в таких центрах, по данным издания, проживает около 11 тыс. украинских беженцев, из них почти 5 тыс. — дети, а остальные — их матери, бабушки, пожилые и больные люди. Ожидается, что после вступления в силу новых правил количество жителей центров сократится примерно до 6 тыс.

Издание напоминает, что с 5 марта Польша уже урезала для украинцев социальные пособия и заблокировала доступ к медицинскому обслуживанию для неработающих беженцев.