СМИ: украинцам все чаще отказывают в предоставлении статуса временной защиты в Польше

Журнал Wprost утверждает, что проблема касается не только тех, кто сейчас приезжает с Украины, но и тех, кто раньше имел статус временной защиты (PESEL UKR) и лишился его после длительного отсутствия в Польше. Этот статус позволяет украинцам легально находиться в Польше, получать доступ к общественному здравоохранению и упрощает трудоустройство.