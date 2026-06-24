СМИ: украинцам все чаще отказывают в предоставлении статуса временной защиты в Польше

Журнал Wprost утверждает, что проблема касается не только тех, кто сейчас приезжает с Украины, но и тех, кто раньше имел статус временной защиты (PESEL UKR) и лишился его после длительного отсутствия в Польше. Этот статус позволяет украинцам легально находиться в Польше, получать доступ к общественному здравоохранению и упрощает трудоустройство.
Интернет-портал Onet подтверждает, что в июне 2026 года значительно увеличилось количество случаев, когда польские службы отклоняли заявки на статус PESEL UKR.
Это новое финансовое обязательство стало еще одним препятствием для тех, кто хочет въехать в Польшу, отмечает Onet.
Издание 112 UA добавляет, что с 1 июля в Польше вступят в силу новые законы, ограничивающие поддержку беженцев с Украины.
В Польше в таких центрах, по данным издания, проживает около 11 тыс. украинских беженцев, из них почти 5 тыс. — дети, а остальные — их матери, бабушки, пожилые и больные люди. Ожидается, что после вступления в силу новых правил количество жителей центров сократится примерно до 6 тыс.
Издание напоминает, что с 5 марта Польша уже урезала для украинцев социальные пособия и заблокировала доступ к медицинскому обслуживанию для неработающих беженцев.