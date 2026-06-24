Воронежец получил срок за подготовку к госизмене и участие в терорганизации

Второй Западный окружной военный суд признал 20-летнего воронежца Павла Владимирова виновным в подготовке к государственной измене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Ему назначили девять лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Также Владимиров обязан выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.