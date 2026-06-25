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В центре Челябинска провалился асфальт

Вечером в среду, 24 июня, в Челябинске провалился асфальт на улице Российской в районе пересечения с проспектом Ленина. На месте работает аварийная бригада, введены ограничения движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции и городской администрации.

Источник: мэрия Челябинска

— Провал дорожного покрытия произошёл из-за повреждения плиты перекрытия камеры коллектора, — рассказали в мэрии. — В ближайшее время рабочие установят новую плиту. Затем будет восстановлено покрытие дороги.

В Госавтоинспекции города призвали водителей к осторожности при движении по улице Российской.

— В настоящее время на месте провала проводятся работы, — говорится в обращении. — Просим участников дорожного движения быть предельно внимательными при проезде данного участка.

Напомним, в середине мая в Челябинске провалился асфальт на улице Елькина.