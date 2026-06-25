В центре Челябинска провалился асфальт

— Провал дорожного покрытия произошёл из-за повреждения плиты перекрытия камеры коллектора, — рассказали в мэрии. — В ближайшее время рабочие установят новую плиту. Затем будет восстановлено покрытие дороги.
В Госавтоинспекции города призвали водителей к осторожности при движении по улице Российской.
— В настоящее время на месте провала проводятся работы, — говорится в обращении. — Просим участников дорожного движения быть предельно внимательными при проезде данного участка.
Напомним, в середине мая в Челябинске провалился асфальт на улице Елькина.