Робокот, свадьба и Свод законов за 1,5 млн: чем удивил первый день ПМЮФ

На стенде Башкортостана гости смогли увидеть метрические книги XVIII—XIX вв. еков — предшественники записей ЗАГС. Здесь же — юрта, национальные костюмы и мастер-классы по игре на курае. СПбГУ представил выпускников юридического факультета: Путина, Медведева, Бастрыкина и Гуцана, а также портреты Ленина, Блока, Рериха и Стравинского. Беларусь показала новый закон о риэлторской деятельности с созданием Палаты риэлторов. А Госдума открыла выставку к 120-летию, где среди прочего представлен Свод законов Российской империи за 1,5 млн рублей.