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Робокот, свадьба и Свод законов за 1,5 млн: чем удивил первый день ПМЮФ

В Петербурге стартовал XIV Петербургский международный юридический форум. В первый день гостей ждали не только деловые сессии, но и необычные экспозиции: стенд Башкортостана с метрическими книгами XVIII века, робот-кот приставов, свадьба в кубанских костюмах и Свод законов Российской империи за полтора миллиона рублей. О самом ярком передает журналист «МК в Питере» Камилла Латыпова.

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На стенде Башкортостана гости смогли увидеть метрические книги XVIII—XIX вв.еков — предшественники записей ЗАГС. Здесь же — юрта, национальные костюмы и мастер-классы по игре на курае. СПбГУ представил выпускников юридического факультета: Путина, Медведева, Бастрыкина и Гуцана, а также портреты Ленина, Блока, Рериха и Стравинского. Беларусь показала новый закон о риэлторской деятельности с созданием Палаты риэлторов. А Госдума открыла выставку к 120-летию, где среди прочего представлен Свод законов Российской империи за 1,5 млн рублей.

Одной из самых популярных площадок стал стенд ФССП с роботом-котом, который свободно передвигался по форуму, реагировал на людей и охотно давал себя гладить. Многие участники останавливались, чтобы сфотографироваться с необычным питомцем. ФСИН, в свою очередь, удивила макетом храма в память о погибших сотрудниках уголовно-исполнительной системы.

А настоящая церемония бракосочетания прошла прямо на площадке форума. Молодожены в кубанских костюмах — жених в белой черкеске, невеста в национальном платье — обменялись кольцами и подписали документы под аплодисменты десятков гостей. Церемонию сопровождали народные песни и живая музыка.

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