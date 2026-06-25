Робокот, свадьба и Свод законов за 1,5 млн: чем удивил первый день ПМЮФ

На стенде Башкортостана гости смогли увидеть метрические книги
Одной из самых популярных площадок стал стенд ФССП с роботом-котом, который свободно передвигался по форуму, реагировал на людей и охотно давал себя гладить. Многие участники останавливались, чтобы сфотографироваться с необычным питомцем. ФСИН, в свою очередь, удивила макетом храма в память о погибших сотрудниках уголовно-исполнительной системы.
А настоящая церемония бракосочетания прошла прямо на площадке форума. Молодожены в кубанских костюмах — жених в белой черкеске, невеста в национальном платье — обменялись кольцами и подписали документы под аплодисменты десятков гостей. Церемонию сопровождали народные песни и живая музыка.