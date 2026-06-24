Воронежская прокуратура обжаловала отказ в аресте активов подрядчика КБХА

Между КБХА и его бывшим подрядчиком уже рассматривается несколько споров. В мае 2025 года КБХА потребовало взыскать с «Грэйтстроя» 7,8 млн руб. неосновательного обогащения. В этом процессе прокуратура Воронежской области также фигурирует в качестве иного лица. В ответ уже в конце 2025 года казанская компания подала два иска к бюро, требуя признать недействительным односторонний отказ заказчика от исполнения контракта.