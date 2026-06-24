Продажу бензина ограничивают на заправках в Тамбовской и Воронежской областях

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что по состоянию на 24 июня дизельное топливо и бензин марок АИ-92 и АИ-95 есть в наличии более чем на 80% автозаправочных станций в Воронежской области. По данным региональных властей, проблемы с топливом на конкретных АЗС «носят временный характер». Объясняются они ажиотажным спросом и, в ряде случаев, недостатками в логистике. Ограничения по отпуску топлива, которые были введены в регионе отдельными федеральными сетями АЗС, остаются в силе.