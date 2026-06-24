На горячую линию центра «Бизнес» в Подмосковье обратились более 21 тыс. раз

Предприниматели Московской области с 2023 года обратились на горячую линию Центра управления регионом (ЦУР) «Бизнес» 21,2 тыс. раз, сообщили в пресс-службе областного министерства инвестиций, промышленности и науки. Работа сервиса отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Еще 4,7 тыс. заявок поступили через инвестиционный портал Подмосковья. Предприниматели обращались за содействием в решении вопросов и консультациями.
«ЦУР “Бизнес” заработал в Московской области в 2023 году, и с того времени деятельность его была значительно масштабирована. Сегодня обращения предпринимателей и инвесторов идут через девять каналов связи, наиболее популярными среди которых остается звонок на горячую линию, обращение через уполномоченного по защите прав предпринимателей или через инвестпортал Подмосковья», — отметила заместитель председателя областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В частности, оставить обращения можно по телефону горячей линии 0150, электронной почте 0150@mosreg.ru, через инвестиционный портал Московской области, почту губернатора. Их также принимают через соцсети, приемную правительства Подмосковья, уполномоченного по защите предпринимателей и платформу обратной связи.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.