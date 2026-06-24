На горячую линию центра «Бизнес» в Подмосковье обратились более 21 тыс. раз

«ЦУР “Бизнес” заработал в Московской области в 2023 году, и с того времени деятельность его была значительно масштабирована. Сегодня обращения предпринимателей и инвесторов идут через девять каналов связи, наиболее популярными среди которых остается звонок на горячую линию, обращение через уполномоченного по защите прав предпринимателей или через инвестпортал Подмосковья», — отметила заместитель председателя областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.