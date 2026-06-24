Медведев: международное право — исключение, к которому надо стремиться

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что международное право в истории человечества — это исключение, к которому надо стремиться.
«Человечество шло по пути конфликтов, войн и иных разборок, а действие международного права следует признать исключением, но это то исключение, к которому надо стремиться», — сказал Медведев в ходе пленарного заседания ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.Читать дальше