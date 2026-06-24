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Медведев: международное право — исключение, к которому надо стремиться

Медведев назвал международное право исключением в истории человечества.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что международное право в истории человечества — это исключение, к которому надо стремиться.

«Человечество шло по пути конфликтов, войн и иных разборок, а действие международного права следует признать исключением, но это то исключение, к которому надо стремиться», — сказал Медведев в ходе пленарного заседания ПМЮФ.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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