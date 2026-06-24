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СКР проведет расследование после гибели двух нижегородцев из-за атаки БПЛА

Следственный комитет России проведет расследование после гибели двух человек во время атаки БПЛА на Нижегородскую область.

Источник: Живем в Нижнем

Следственный комитет России проведет расследование после гибели двух человек во время атаки БПЛА на Нижегородскую область. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, массированная атака дронов в регионе произошла ночью и утром 24 июня. Средства ПВО сбили 23 беспилотника. К сожалению, два человека погибли, еще два жителя региона получили травмы. Кроме того, зафиксированы повреждения промышленной и жилой инфраструктуры.

Следователи дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, в результате которых пострадали мирные жители.

Ранее сообщалось, что прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке ВСУ нижегородцев. Сотрудники надзорного ведомства выезжали на место происшествия.

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