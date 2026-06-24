50 тысяч рублей ежемесячно доплатят нижегородским резервистам «БАРС-НН»

В Нижегородской области установлены новые ежемесячные региональные выплаты для бойцов мобилизационного резерва «БАРС-НН». Об этом сообщили в Военном комиссариате Нижегородской области.
Дополнительные 50 тысяч рублей резервисты будут получать на протяжении всех специальных сборов — от начала подготовки на полигоне до завершения боевого дежурства на объектах. Данная сумма выплачивается сверх стандартного довольствия от Министерства обороны РФ (от 20 тысяч рублей) и полностью сохраненного среднего заработка по основному гражданскому месту работы.
Контракт с Минобороны заключается добровольно, при этом служба проходит строго на территории Нижегородской области и не предполагает отправку в зону СВО. По указу губернатора Глеба Никитина для семей участников проекта также предусмотрен расширенный пакет льгот: от бесплатного посещения детских садов и секций до внеочередного медицинского обслуживания.