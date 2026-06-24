50 тысяч рублей ежемесячно доплатят нижегородским резервистам «БАРС-НН»

Дополнительные 50 тысяч рублей резервисты будут получать на протяжении всех специальных сборов — от начала подготовки на полигоне до завершения боевого дежурства на объектах. Данная сумма выплачивается сверх стандартного довольствия от Министерства обороны РФ (от 20 тысяч рублей) и полностью сохраненного среднего заработка по основному гражданскому месту работы.