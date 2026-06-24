60 брошенных машин убрали с улиц Автозаводского района с начала года

Процедура работы с такими машинами остается стандартной. Сначала на автомобиль размещают уведомление, а информация о владельце уточняется через полицию. Если в течение десяти дней после предупреждения транспорт не убирают, его эвакуируют на временное хранение. Расходы на перевозку и содержание впоследствии взыскиваются с собственника.