Производство пищевой продукции в Омской области выросло на 4,3%

Индекс производства пищевых продуктов в Омской области по итогам января-апреля 2026 года составил 104,3% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили в региональном министерстве внутренней политики. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Темпы роста ускорились по сравнению с первым кварталом, когда этот показатель находился на уровне 102,3%. Индекс производства напитков составил 106,7%. Наибольший рост отмечен в производстве мяса и субпродуктов, мясных полуфабрикатов, растительных масел, сыров, творога, кисломолочных продуктов, плодоовощных консервов и макаронных изделий.
Отметим, что выпуск безалкогольных напитков увеличился в 3,2 раза. На уровне прошлого года сохранилось производство колбасных изделий, молока и сгущенных сливок, хлеба и хлебобулочных изделий, крупы и муки.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.