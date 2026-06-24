Оказалось, что школьники не знают государственные праздники

Ладно, понимаю, остался вопрос к тому, что там попалось сложное слово. Тут тоже готова парировать. Если выпускник сдает английский язык, то, рискну предположить, он идет на иняз, международные отношения или международную экономику. На любом из факультетов его ждет столкновение с иностранным языком и куча новых слов, о значении которых не можно, а нужно уметь догадываться. Приставка com (имеющая значение «с», «вместе») и глагол memorare («напоминать», «сохранять в памяти»). Догадаться было можно, правда можно. И если будущие студенты этого не умеют делать, то знают ли они язык и его структуру или просто помнят кучу слов?