Калининградцы продают билеты на бесплатные концерты к 80-летию области за 7 тысяч

«Сразу скажу, все билеты на “Ростех Арену”, в чашу стадиона, они бесплатные. Если кто-то на “Авито” видит сейчас объявление о продаже билета за 3 тыс. рублей, 2 тыс., сколько угодно тысяч рублей, это мошенники. Не попадитесь на уловку мошенников! Все билеты абсолютно бесплатные. И, кстати, с этими мошенниками, я уверен, уже наши правоохранительные органы начнут работать и, я думаю, постараются предотвратить все эти попытки мошенничества», — говорил ранее министр культуры и туризма Андрей Ермак.