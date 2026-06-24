Калининградцы продают билеты на бесплатные концерты к 80-летию области за 7 тысяч

Скриншот «Авито».
Калининградцы, успевшие приобрести билеты на бесплатные концерты (0+) к 80-летию области и Дню города, выставляют их на продажу на онлайн-платформах объявлений. Так, два билета на 5 июля в 12-м ряду продаются за 7 тыс. руб. Соответствующее объявление появилось на платформе 23 июня.
«Сразу скажу, все билеты на “Ростех Арену”, в чашу стадиона, они бесплатные. Если кто-то на “Авито” видит сейчас объявление о продаже билета за 3 тыс. рублей, 2 тыс., сколько угодно тысяч рублей, это мошенники. Не попадитесь на уловку мошенников! Все билеты абсолютно бесплатные. И, кстати, с этими мошенниками, я уверен, уже наши правоохранительные органы начнут работать и, я думаю, постараются предотвратить все эти попытки мошенничества», — говорил ранее министр культуры и туризма Андрей Ермак.
Как стало известно ранее, бесплатные билеты на концерты к юбилею области закончились через час после появления. Власти пообещали далее выкладывать их «порциями», начиная со следующей недели.
Представители минкульттуризма 24 июня сообщили, что билеты на бесплатные концерты можно будет найти ежедневно в 12:00 и 15:00. При этом калининградцы так и не смогли получить билеты в это время. На странице покупки появилось оповещение о том, что все билеты проданы.
«С 12:00 до 12:10 виджет открыло 5 тыс. человек, которые одновременно оформляют выложенные билеты, которых меньше. Кто первым оформил, тот и успел забрать, к сожалению так», — пояснил билетный оператор «Пирамида» на своей странице «ВКонтакте». Позднее в компании добавили, что партнеры другого оператора «Кассир.ру» по ошибке выложили билеты раньше 15:00. Все они ушли через их сайт.
Калининградцы предложили «Пирамиде» выложить все билеты сразу, однако оператор ответил, что не может этого сделать: «Понимаем и не можем ничего с этим сделать. Обратитесь в Фестивальную дирекцию, чтобы они выкладывали больше билетов. Мы им предоставляли статистику сайта, сколько людей одновременно пытаются бронировать и у них не может это получиться, так как билетов выкладывают меньше».