В Красногвардейском районе Петербурга построят крупный складской комплекс

Крупный складской комплекс «Шафировский» построят в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по инвестициям города. Реализация проекта будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, что соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Комплекс построят на территории предприятия «Ручьи». Там планируют создать коммерческий логистический центр, который объединит зоны для складирования, хранения и перегрузки строительных материалов, а также административно-бытовые помещения.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.