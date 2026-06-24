Настигнет беда! Что строго запрещено на Петра Солнцеворота, 25 июня 2026-го

В церковном календаре это день памяти преподобного Петра Афонского (VIII век) — первого известного отшельника Святой Горы Афон. Согласно житию, он был греческим военачальником, попавшим в плен к сирийцам. В темнице он глубоко раскаялся в грехах и дал обет стать монахом. Ему явились святитель Николай Чудотворец и апостол Петр, после чего цепи его растворились, а двери темницы распахнулись. По велению Богородицы он отправился на Афон, где 53 года провел в полном уединении, питаясь небесной манной, которую ангел приносил раз в 40 дней. Он считается основателем афонского монашества, а его мощи прославились чудесами исцелений.