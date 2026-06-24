Что строго запрещено на Петра Солнцеворота, 25 июня 2026-го

В светском календаре 25 июня — это день, когда родство по крови встречается с гордостью за общий дом, день, в котором память о единых корнях и уважение к многоцветью культур слились в едином патриотическом порыве.
День дружбы и единения славян — о братстве народов, связанных одним языком и верой, разбросанных по всей Европе, но не потерявших связь.
И Всероссийский день национальной гордости — о любви к России, общей для ста девяноста народов, каждый из которых вписал своё имя в её историю.
Один праздник — о нашей общей колыбели, другой — о доме, который мы построили вместе. И тот, и другой — о единстве. Просто масштаб разный.
Славянское братство: 270 миллионов человек, говорящих на понятном без переводчика.
25 июня славяне всего мира — а их, по разным оценкам, от 270 до 350 миллионов — отмечают День дружбы и единения. Праздник родился в девяностых годах прошлого века, когда распался Советский Союз и на карте появилось множество независимых славянских государств. Россия и Белоруссия первыми осознали острую потребность в сохранении исторических и культурных связей, став инициаторами этой доброй традиции.
Почему именно 25 июня? Дата была выбрана не случайно: в этот день традиционно проходили фестивали и конкурсы славянской культуры, которые со временем и переросли в полноценный праздник единства. Сегодня его считают своим русские, украинцы и белорусы, а также поляки, чехи, словаки, болгары, сербы, хорваты, словенцы и многие другие. Даже живя в эмиграции, они продолжают чтить общие истоки.
Когда единство вспоминают в беде.
Парадокс этого дня точно подметил директор Института славяноведения РАН Константин Никифоров: славяне обычно вспоминают о своем единстве только когда им плохо. Когда на СССР напала гитлеровская Германия, о нем вспомнил Сталин. Когда США и НАТО начали агрессию против Югославии, о единстве заговорил Милошевич.
Так что 25 июня — самый лучший день, чтобы сделать шаг навстречу друг другу без оглядки на больные точки истории. В этот день по всей России и за её пределами проходят фестивали, концерты, съезды и тематические встречи. Главное из них — ежегодный международный фестиваль «Славянское единство», который становится площадкой для диалога и демонстрации того, что нас объединяет больше, чем разъединяет.
Национальная гордость: праздник, который появился, чтобы не дать распасться связям.
Второй праздник, Всероссийский день национальной гордости, разделяет с Днём славянского единства не только дату, но и корни. Он также возник после развала СССР, когда молодая Россия остро нуждалась в новой объединяющей идее. Только масштаб здесь другой: праздник посвящён единству народов внутри одной страны, в которой сегодня мирно сосуществуют представители более 190 национальностей. Идея создания этого дня возникла по инициативе Владимира Путина, и впервые его отметили в 2008 году.
Почему он так важен сегодня? В мире, где дезинформация и откровенная пропаганда пытаются столкнуть народы лбами, этот праздник напоминает простую истину: сила России всегда заключалась в умении разных культур жить и трудиться ради общей цели. Государствообразующим является русский народ (по последней переписи, к нему себя относят около 81% граждан), но свой вклад в развитие страны внесли чеченцы, татары, башкиры, армяне, народы севера и многие другие.
В этот день по всей стране проходят выставки, концерты, лекции, посвящённые культуре народов России. В школах — классные часы «Горжусь тобой, моя Россия!». Люди вспоминают имена соотечественников, которые составляют национальную гордость страны. Это не парад, не демонстрация военной мощи. Это тихое, вдумчивое признание: мы разные, но мы вместе.
Эти два праздника на одной дате — два кольца в одной цепи. Славянское единство напоминает о кровном родстве, уходящем в глубину веков, к Кириллу и Мефодию, подарившим нам общую письменность. Национальная гордость — о согражданстве, о добровольном союзе, скреплённом общей историей и общей судьбой.
Славянство и многонациональная Россия — не две разные вещи. Это матрёшка: одно вложено в другое. И пока мы это помним, никакая геополитическая буря нас не разъединит.
Основатель афонского монашества.
В церковном календаре это день памяти преподобного Петра Афонского (VIII век) — первого известного отшельника Святой Горы Афон. Согласно житию, он был греческим военачальником, попавшим в плен к сирийцам. В темнице он глубоко раскаялся в грехах и дал обет стать монахом. Ему явились святитель Николай Чудотворец и апостол Петр, после чего цепи его растворились, а двери темницы распахнулись. По велению Богородицы он отправился на Афон, где 53 года провел в полном уединении, питаясь небесной манной, которую ангел приносил раз в 40 дней. Он считается основателем афонского монашества, а его мощи прославились чудесами исцелений.
В народном календаре этот день получил множество говорящих названий: Петр Солнцеворот, Петр Поворот, Петр Рыболов и Петр Капустник.
Этот день был важнейшим рубежом в народном сознании. Хотя астрономическое летнее солнцестояние происходит 20−21 июня, именно с 25 июня крестьяне замечали, что день начинает убывать, а ночь — прибывать. В народе говорили: «Солнце — на лето, зима — на мороз», «Солнце укорачивает свой ход, а месяц идет на прибыль». Этот видимый перелом, «поворот» светила, и дал название празднику.
Обряды 25 июня: восхваление солнца.
Самый важный обряд дня — это восхваление солнца. Люди поднимались на холмы или в поля, чтобы встретить рассвет.
Мужчины снимали шапки, крестились и обращались к светилу как к «всевидящему оку Божьему», прося хорошего урожая.
Молодежь водила хороводы и пела обрядовые песни, прославляя жизнь, свет и тепло.
Верили, что тот, кто встретит солнце 25 июня, будет здоров и удачлив весь год.
Петров день считался главным праздником рыбаков. Существовал целый ритуал для привлечения удачи:
Подкормка водяного. Перед тем как закинуть удочку, в воду кидали монетку, угольки и куски хлеба, чтобы задобрить хозяина водоёма.
Главное блюдо — уха. Из пойманной рыбы варили уху. По тому, насколько удачной получилась уха, судили об улове на весь сезон.
Три вида ухи. Наши предки различали уху по цвету и составу: белая уха (самая наваристая) — из окуней, ершей, судаков, варилась с луком, а в конце добавляли ломтики сома или налима; черная уха — из леща, карпа, голавля с добавлением гвоздики и перца; красная уха (праздничная) — из осетровых и лосося с шафраном. Для навара туда часто добавляли курицу.
Загадывание желания на ложке. Последнюю ложку ухи съедали молча, загадывая самое сокровенное желание — считалось, что оно обязательно сбудется.
Зубы первой пойманной в сезоне щуки вешали перед входом в дом. Верили, что они защищают от зла, людской зависти и нечистой силы.
Традиции Петрова дня: время загадывать желания.
25 июня — последний срок для высадки поздних культур. Высаживали последнюю рассаду капусты («запоздалый капустник»). Считалось, что посаженная в этот день капуста даст особенно крепкие и сочные кочаны. При посеве зерновых существовало строгое правило: до обеда сеяли «белое зерно» — пшеницу и овес, а после обеда — «черное», то есть гречиху. Говорили: «Кто на Петра посеет греч, тот зимой будет блины печь». Продолжали сажать огурцы, а также активно пололи грядки, чтобы сорняки не забили растущие культуры.
Запрет на покупку скота. Считалось, что корова, купленная 25 июня, будет плохо доиться или вовсе пропадет. В этот день старались не совершать крупных сделок с животными.
Не коси траву: Покос травы был под строжайшим запретом. Верили, что в высокой траве прячется нечистая сила, и если косить, можно «скосить себе жизнь» или принести в дом злых духов на лезвии косы.
25 июня считался днём, когда грань между мирами истончается, и загаданные желания имеют особую силу.
Чтобы желание сбылось, наши предки старались не ложиться спать до полуночи. Считалось, что ночь — это время нечистой силы, и только тот, кто бодрствует и «караулит» момент перелома, может докричаться до высших сил.
Сны в ночь на 25 июня (с 24 на 25) считались вещими и могли исполниться в течение недели. Особенно хорошим знаком было увидеть во сне рыбу — это сулило богатство и достаток.
Что можно и что нужно было делать 25 июня.
Пойти на рыбалку и сварить уху — главное дело дня, чтобы привлечь удачу и достаток.
Встретить рассвет на возвышенности — поклониться солнцу, набраться сил и здоровья.
Посадить капусту, гречиху и огурцы (поздние сорта) — для богатого урожая.
Загадать желание — особенно после полуночи или на последней ложке ухи.
Надеть светлую, яркую, «солнечную» одежду — жёлтую, золотую, белую, оранжевую, чтобы «понравиться» солнцу и привлечь его благосклонность.
Провести время на природе — набраться сил на весь год.
Понаблюдать за погодой и приметами — они считались очень точными предсказателями на лето и осень.
Помолиться святому Петру Афонскому — об исцелении от болезней, защите от нечистой силы и укреплении веры.
Чего категорически нельзя делать 25 июня.
Надевать тёмную одежду (чёрную, тёмно-синюю) — главный запрет дня, чтобы не «оскорбить» светило, не навлечь засуху, град и «чёрную полосу» в жизни.
Косить траву — можно «скосить» своё здоровье и благополучие, а также принести в дом нечисть.
Ложиться спать до полуночи — можно «проспать» своё счастье и удачу, а загаданные желания не сбудутся.
Давать в долг соль — вместе с ней из дома уйдёт счастье и семейное благополучие.
Покупать корову или другую скотину — животное не приживётся, заболеет или погибнет.
Варить щи или любой другой суп, кроме ухи — чтобы беда не настигла семью.
Начинать новые важные дела, судиться, конфликтовать — дела затянутся, а ссора может привести к длительной вражде.
Ругаться, ссориться, сквернословить — любое злое слово в этот день вернётся в течение года.
Печь пироги с несвежей начинкой, обижать животных — к неприятностям.
Одним словом, 25 июня — это день астрономического и магического рубежа, поворот солнца на зиму.
Народная традиция соединила здесь три важнейших элемента: культ солнца как источника жизни, рыболовную магию (обеспечение улова) и аграрные обряды завершения посадок.
Обряды этого дня призваны не только обеспечить будущий урожай, но и «договориться» с природой о благосклонности на весь оставшийся год.
Запреты на тёмную одежду и ранний сон связаны с архаичным страхом «пропустить» момент перелома и не получить благословения светила, а «рыбные» ритуалы — с верой в связь между водной стихией и плодородием земли.
Как прожить 15 июня: чёрное не носить.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько идей:
1. Сходите на рыбалку (или купите свежую рыбу). Если есть возможность — проведите день у воды, если нет — просто приготовьте на ужин уху или запечённую рыбу. Считается, что рыбное блюдо в этот день привлекает в дом удачу и достаток.
2. Встретьте рассвет (хотя бы в выходной). Выйдите на балкон или в парк рано утром. Встаньте лицом к солнцу, поблагодарите его за свет и тепло, загадайте желание.
3. Наденьте что-то жёлтое или золотистое. Выберите для этого дня одежду ярких, «солнечных» тонов. Это поднимет настроение и, по древнему поверью, привлечёт удачу.
4. «Посадите» что-нибудь (даже на подоконнике). 25 июня — последний срок для посадки поздних культур. Посейте на даче гречиху, посадите капусту или просто высадите зелень в горшок на окне. Завершение посевного цикла — важный символический жест.
5. Не носите чёрное и не спите до полуночи. Постарайтесь провести вечер активно, не ложитесь слишком рано. Дайте себе возможность «встретить» момент перелома в круговороте природы. И уж точно избегайте тёмной одежды — пусть сегодня в вашем облике будет больше света.
6. Не давайте в долг и не конфликтуйте. Постарайтесь сегодня обойтись без финансовых займов. Любые споры и ссоры лучше отложить — считается, что они могут затянуться надолго.
Приметы дня на 25 июня:
Какая погода 25 июня, такой будет и сенокос. Ясный, солнечный день — к «зелёному» (сухому и хорошему) покосу, дождь — к «мокрому» (ненастному).
Обильная роса утром — к богатому урожаю. Вечером туман и много росы — к устойчивой хорошей погоде и теплу.
Ясный Млечный путь ночью — к солнечному дню. Беловатые дождевые тучи — к граду.
Ласточки и стрижи летают высоко — к вёдру (солнцу), низко — к дождю. Дикие гуси и утки плещутся в воде — к осадкам. Много белок в садах — к дождливому году.
Солнце сильно палит — июль будет знойным, в лесу будет много ягод.