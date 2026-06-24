Писательница из Крыма, несмотря на тяжелую болезнь, продолжает писать книги

Недавно автор представила новый сборник и по-прежнему пишет стихи не только для детей, но и для участников СВО. Её жизненный девиз — «Вижу цель — не вижу препятствий». Уже около восьми лет она прикована к постели, но продолжает работать прямо из дома, который стал для неё и кабинетом, и местом творчества.