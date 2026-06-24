Объявлена конкурсная программа «Горький fest» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля пройдет юбилейный, десятый фестиваль нового российского кино «Горький fest». В этом году центральной темой киносмотра станет путешествие во времени, а символом выступит машина времени, которая объединит все программы смотра и станет поводом для разговора о прошлом, настоящем и будущем. Об этом стало известно на пресс-конференции ТАСС, которая прошла 24 июня.