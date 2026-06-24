Объявлена конкурсная программа «Горький fest» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля пройдет юбилейный, десятый фестиваль нового российского кино «Горький fest». В этом году центральной темой киносмотра станет путешествие во времени, а символом выступит машина времени, которая объединит все программы смотра и станет поводом для разговора о прошлом, настоящем и будущем. Об этом стало известно на пресс-конференции ТАСС, которая прошла 24 июня.
В состав жюри вошли режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев. Они оценят 18 картин, отобранных из 550 заявок. Конкурсную программу откроет фильм Владимира Котта «На деревню дедушке — 2» (6+).
Борьба за награды развернется в традиционных номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая драматургия». Приз за лучшую актерскую работу в этом году будет носить имя Евгения Евстигнеева. Также учреждены приз зрительских симпатий и специальная награда в 1 миллион рублей от партнеров.
Показы фестиваля пройдут на площадках кинотеатров по всей Нижегородской области. Такая география позволяет организаторам привлечь к событию максимальное число зрителей из разных городов и районов региона.
Вход на все мероприятия свободный, однако для посещения показов необходимо пройти предварительную регистрацию.
Помимо конкурсных показов, гостей ждут образовательная программа в академии «Маяк», внеконкурсные показы, включая подборку «Горькая десятка», ретроспективу фильмов с участием Евстигнеева и проект «Голос Горького».
В конкурсную программу «Горького fest» вошли следующие фильмы:
«Блог» (16+), режиссер Георгий Сазанов.
«Трудные папы» (12+), режиссер Светлана Самошина.
«Лето будет общим» (12+), режиссер Даниил Меркулов.
«Снежинка и снеговик» (12+), режиссер Виталий Суслин.
«Я тебя не вижу» (16+), режиссер Света Владимирова.
«Главная роль» (16+), режиссер Анастасия Куимова.
«Ось» (16+), режиссер Кирилл Верхозин.
«А как правильно» (16+), режиссер Артем Тумаков.
«Мон» (16+), режиссер Софья Чигирова.
«Полуживой полумертвый не может выйти. Одиссея 1992» (18+), режиссеры Илья Хотиненко, Святослава Сагунова.
«Тихие смыслы» (16+), режиссеры Александра Андронова, Антон Белоусов.
«Последний день» (18+), режиссер Кирилл Логинов.
«Что ты здесь видишь» (16+), режиссер Андрей Ионкин.
«Ночная няня» (12+), режиссер Артур Соколов.
«Особые» (16+), режиссер Павел Бурков.
«Мифы о Гефесте, Боге и стройотряде» (6+), режиссер Алексей Федорченко.
«Братья» (16+), режиссеры Анна Далингер, Станислав Тихонравов.
«Твои мои мечты» (16+), режиссер Елизавета Саввина.