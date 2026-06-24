В Волго-Ахтубинской пойме появилось новое водопропускное сооружение

— Новое ВПС поймы с пропускной способностью до 14 кубометров воды в секунду обеспечит приток воды в затон и улучшит обводнение прилегающего участка. Здесь же, в Среднеахтубинском районе, в этом году будет завершен еще один объект с максимальной пропускной способностью 18 кубометров в секунду. Суммарная стоимость работ по строительству двух водопропускных сооружений — 79,9 млн рублей (с проектно-изыскательскими работами), из которых 31,4 млн — средства федерального бюджета, — сообщил замдиректора ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов Федор Матвеенков.