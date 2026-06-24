В Черняховске 20-летний парень ударил ножом родственника

госпитализации 37-летнего мужчины с ножевым ранением. Участковые установили, что инцидент произошёл на территории садового товарищества, где потерпевший находился с родственниками.
Между ним и 20-летним супругом его сестры вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры подозреваемый схватил нож и ударил родственника в живот. Очевидцы вызвали скорую.
Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.