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В Черняховске 20-летний парень ударил ножом родственника

В Калининградской области в полицию из больницы Черняховска поступило сообщение о.

Источник: KaliningradToday

госпитализации 37-летнего мужчины с ножевым ранением. Участковые установили, что инцидент произошёл на территории садового товарищества, где потерпевший находился с родственниками.

Между ним и 20-летним супругом его сестры вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры подозреваемый схватил нож и ударил родственника в живот. Очевидцы вызвали скорую.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.