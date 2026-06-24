«Отнеситесь с пониманием»: Беспрозванных объяснил запрет дайвинга на Балтике

«Уважаемые друзья, сегодня такая ситуация, когда под видом дайвинга можно сделать всё что угодно. Поэтому пока этот запрет введён так же, как и запрет на беспилотные средства, поэтому здесь прошу относиться с пониманием», — сказал губернатор.