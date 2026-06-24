В 2025 году бизнес Курской области стал самым закредитованным в Черноземье

По итогам 2025 года наибольший коэффициент финансовой зависимости (доля заемных средств в структуре капитала) крупных и средних предприятий среди регионов Черноземья зафиксирован в Курской области — 58,9%. Показатель на 8,2 процентного пункта (п. п.) превышает среднероссийский уровень (50,7%). Наименьшее значение в макрорегионе отмечено в Липецкой области — почти 39%, что на 11,8 п.п. ниже значения по стране. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики Росстата.