Прокуратура потребовала отремонтировать детские площадки на набережной в Советске

Фото: пресс-служба прокуратуры.
Прокуратура Советска выявила нарушения при содержании детских спортивно-игровых площадок на улице Набережной. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Во время выездной проверки установлено, что элементы конструкций площадок находятся в ненадлежащем состоянии. Часть оборудования не окрашена, имеются признаки износа крепёжных узлов и деформация отдельных элементов.
В надзорном ведомстве считают, что выявленные нарушения создают угрозу безопасности детей.
По итогам проверки прокурор Советска внес представление руководителю муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство». Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.