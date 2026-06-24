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Прокуратура потребовала отремонтировать детские площадки на набережной в Советске

Во время проверки установлено, что элементы конструкций площадок находятся в ненадлежащем состоянии.

Фото: пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура Советска выявила нарушения при содержании детских спортивно-игровых площадок на улице Набережной. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Во время выездной проверки установлено, что элементы конструкций площадок находятся в ненадлежащем состоянии. Часть оборудования не окрашена, имеются признаки износа крепёжных узлов и деформация отдельных элементов.

В надзорном ведомстве считают, что выявленные нарушения создают угрозу безопасности детей.

По итогам проверки прокурор Советска внес представление руководителю муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство». Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.