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В Евпатории ввели график подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. В Евпатории на фоне нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов временно ввели график подачи воды. Об этом сообщили на предприятии «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния временно вводится график подачи питьевой воды от насосной станции 2-го подъема на нужды города Евпатории и поселка Заозерное, кроме района Световой маяк», — сказано в сообщении.

На предприятии рассказали, что из-за нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов и остановки скважин произошло снижение запаса в резервуарах чистой воды на водопроводной станции 2-го подъема.

Уточняется, что воду будут давать круглосуточно по следующему графику:

— с 05:30 до 10:30 — с давлением 2,3−2,5 атмосфер;

— с 10:30 до 16:30 — с давлением 1,5 атмосфер;

— с 16:30 до 22:00 — с давлением 2,3−2,5 атмосфер;

— с 22:00 до 05:30 — с давлением 0,7 атмосфер.

«После улучшения ситуации с заполняемостью резервуаров чистой воды насосная станция будет работать в штатном режиме. Подвоз воды будет обеспечен водовозкой на социальные объекты и точечно по заявкам», — отметили в «Воде Крыма».

Ранее сообщалось, что в среду, 24 июня, в городах Крыма отмечаются проблемы с водоснабжением. Ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты частично обесточены. Также света нет у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским.

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