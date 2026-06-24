Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-летняя калининградка работала курьером телефонных мошенников

Она забирала крупные суммы у жертв преступников.

18-летняя жительница Калининграда работала на дистанционных мошенников в качестве курьера и попалась полиции. Жертвами аферистов стали как минимум две калининградки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Так, у 45-летней женщины фигурантка забрала 2,4 млн рублей: горожанку убедили в том, что ее родственники якобы совершили преступление, а деньги нужны для их освобождения их от уголовной ответственности.

Аналогично обманули 22-летнюю девушку, она лишилась 820 тысяч рублей.

Задержанная курьерша заявила, что ранее сама стала жертвой аферистов и перевела им крупную сумму денег. А работать на мошенников стала, в надежде, что ей вернут похищенное.

Заведено уголовное дело, ведется следствие.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше