Певице Елене Перовой исполнилось 50 лет

Что же касается алкоголизма, то в том же интервью Перова заявила, что не пьет вообще. «Если от одного бокала вина у меня начинает болеть голова, зачем мне это? Я против того, чтобы люди пили в принципе, и поддерживаю все меры борьбы нашего государства в этом отношении», — утверждала она. Правда, развеять слухи об алкоголизме артистки это не помогло. В сентябре 2014-го СМИ сообщили, что ее госпитализировали с интоксикацией: возможно, она приняла психотропные препараты, смешав с алкоголем. Уже в 2021-м, когда Елена Перова ненадолго стала участницей шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков», говорили, что она ушла из реалити по собственной воле, поскольку не выдержала отказа от спиртного.