Половина инициатив нижегородцев, запланированных к реализации по проекту «Вам решать!», уже завершена в Сормовском районе

«В этом году в Сормовском районе реализуется сразу десять инициатив нижегородцев. Спортивные площадки в школах № 79 и № 85 — были завершены еще в мае. Сегодня мы посмотрели еще три готовых объекта — это детская площадка на ул. Федосеенко, 38, заасфальтированный проезд на ул. Фурманова и универсальный спортивный комплекс в школе № 156 имени Б. И. Рябцева. Таким образом у нас в районе по “Вам решать!” завершена половина объектов: еще пять инициатив жителей находятся в работе. Среди них — устройство детской площадки на ул. Светлоярской, ремонт асфальтового покрытия в детском саду № 393, ремонт дороги на ул. Новые Полянки, а также ремонт актовых залов в школе № 9 и лицее № 82», — сообщила Светлана Горбунова.