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Экс-депутату Мосгордумы Максиму Круглову вынесли приговор по делу о фейках

Суд вынес приговор бывшему депутату Мосгордумы Максиму Круглову по делу о фейках о ВС РФ. По версии следствия, в апреле 2022 года он опубликовал в своем Telegram-канале сообщения о действиях российских военнослужащих, признанные заведомо ложными.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему депутату Мосгордумы от партии «Яблоко» Максиму Круглову. Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Сергея Бадамшина.

Суд назначил Круглову наказание в виде семи лет лишения свободы. Помимо тюремного заключения, ему запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет. В ходе прений сторон гособвинение запрашивало для экс-депутата восемь лет колонии общего режима.

По версии следствия, в апреле 2022 года Круглов опубликовал в своем Telegram-канале сообщения о действиях российских военнослужащих, которые были признаны следствием заведомо ложными. На допросах бывший депутат свою вину не признал.