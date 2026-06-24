Экс-депутату Мосгордумы Максиму Круглову вынесли приговор по делу о фейках

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему депутату Мосгордумы от партии «Яблоко» Максиму Круглову. Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Сергея Бадамшина.
Суд назначил Круглову наказание в виде семи лет лишения свободы. Помимо тюремного заключения, ему запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет. В ходе прений сторон гособвинение запрашивало для экс-депутата восемь лет колонии общего режима.
По версии следствия, в апреле 2022 года Круглов опубликовал в своем Telegram-канале сообщения о действиях российских военнослужащих, которые были признаны следствием заведомо ложными. На допросах бывший депутат свою вину не признал.