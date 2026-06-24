Приговор не вышел из комнаты

Об уголовном деле стало известно задолго до приговора. В 2024 году Титову удалось покинуть Россию. Его объявили в международный розыск по инициативе подразделения Интерпола в структуре УМВД России по Липецкой области. В мае 2024 года Титова задержали в аэропорту Белграда и передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Липецк, где его заключили под стражу. По данным «Ъ-Черноземье», сам Титов отрицал, что скрывался: он заявлял, что жил в Турции легально по месту регистрации, об уголовном деле не знал, а в Сербию приехал из-за личных отношений с местной жительницей.