В Воронежской области ЕГЭ на 100 баллов сдали 86 выпускников

В Воронежской области наивысшие баллы по итогам основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) получили 86 выпускников одиннадцатых классов. Троим ребятам удалось набрать 200 баллов за два предмета. Об этом министр образования региона Наталья Салогубова сообщила в своём канале в мессенджере МАКС в среду, 24 июня.
Дарья Бокова из Давыдовской школы Лискинского района показала выдающиеся результаты по химии и русскому языку, Артём Кохан из воронежского лицея № 65 — по русскому языку и физике, а Тимофей Хрестенков из Новоусманского образовательного центра — по профильной математике и физике.
Наталья Салогубова отметила, что в 2026 году заметно выросло число выпускников, которые набрали 100 баллов по физике. Лучший результат по этому предмету показали 33 одиннадцатиклассника, что почти в пять раз больше, чем годом ранее.
«Горжусь ребятами! Они наше будущее, умное, талантливое и смелое. Пусть этот первый большой успех станет для них началом огромного и счастливого пути. Верю в каждого!», — написала министр образования региона.