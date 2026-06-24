В Калининградской области число семей, получающих субсидии на «коммуналку», выросло на 10%

В Калининградской области в 2025 году заметно выросло число получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. По данным Калининградстата, если в начале года такую поддержку имели 12 тыс. семей, то к концу года их количество достигло 13,2 тыс. — это на 10% больше.