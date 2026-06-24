Тайну гибели бомбардировщика Пе-2 № 6/116 раскрыли волгоградские студенты

По данным поисковиков, которые работали в Калачевском районе в 2025 году, в экипаж кроме стрелка-бомбардира Александра Болохов и воздушного стрелка Анатолия Савина входил также капитан Александр Обойщик. В том бою он сумел покинуть боевую машину, но попал в плен. Освободили его только в 1945 году, сообщается на форуме поискового объединения «Тризна».