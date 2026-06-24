Тайну гибели бомбардировщика Пе-2 № 6/116 раскрыли волгоградские студенты

Бойцы студенческого поискового отряда «Гвардеец» ВГСПУ участвовали в завершающем этапе полевых работ на месте гибели бомбардировщика Пе-2 № 6/116. Самолет входил в состав 284 бомбардировочного авиаполка, сражающегося в Калачевском районе, сообщает РИАЦ.
Судьбу экипажа пыталось установить не одно поколение поисковиков. В 1990 году останки летчиков обнаружил отряд «Поиск», основанный на базе отряда «Красных следопытов» 2-й Калачевской восьмилетней школы под руководством Владислава Спиридонова.
Но только в 2025 году их имена были установили участники экспедиции проекта «Крылья Победы». Стало известно, что в бомбардировщике находились младший лейтенант Александр Болохов и сержант Анатолий Савин. В апреле 2026-го на месте их захоронения открыли мемориальную плиту с именами героев.
По данным поисковиков, которые работали в Калачевском районе в 2025 году, в экипаж кроме стрелка-бомбардира Александра Болохов и воздушного стрелка Анатолия Савина входил также капитан Александр Обойщик. В том бою он сумел покинуть боевую машину, но попал в плен. Освободили его только в 1945 году, сообщается на форуме поискового объединения «Тризна».
Участники экспедиции 2026 года обнаружили редкий артефакт — редуктор второго мотора самолета, на котором сохранились заводские номера.
«Эта находка позволила подтвердить, что обнаруженная машина — действительно бомбардировщик Пе-2 № 6/116. И позволила окончательно восстановить картину трагедии», — рассказывают в вузе.
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Видео: vk.com/wolchovfront.