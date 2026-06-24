В Воробьевском районе Воронежской области развивают животноводство и фермерские хозяйства

Гордиенко также сообщил, что в районе работают 56 крестьянских фермерских хозяйств, 29 из них занимаются животноводством. Для 15 хозяйств это основное направление. В муниципалитете есть ферма спортивного коневодства с лошадьми орловской рысистой породы, а также развивается пчеловодство: одно хозяйство при поддержке гранта создало пасеку почти на 200 пчелосемей с перспективой роста до 500.