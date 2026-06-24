В Воробьевском районе Воронежской области развивают животноводство и фермерские хозяйства

В Воронежской области на оперативном совещании в региональном правительстве обсудили развитие животноводства в Воробьевском районе. С докладом выступил глава муниципалитета Михаил Гордиенко.
По его словам, район увеличивает выпуск животноводческой продукции. Основная доля приходится на сельхозпредприятия: они дают около 70 процентов молока и 93 процента скота на убой в живом весе.
Заметный рост по второму направлению произошел после выхода на проектную мощность свинокомплекса «Краснопольский» группы компаний «Агроэко» в 2021 году. После запуска проекта общий объем сельхозпроизводства в районе вырос более чем в шесть раз.
Сейчас для второй очереди комплекса уже выбрана площадка. Строительство намечено на 2027 год, инвестиции оцениваются до 2,5 миллиарда рублей. Проект должен создать 40 рабочих мест и увеличить выпуск продукции свиноводства. Для обеспечения предприятия кормами компания расширила обрабатываемые площади до 13,5 тысячи гектаров.
В молочном животноводстве ключевой проект реализует подразделение ГК «Продимекс». В этом году завершается строительство новых объектов стоимостью около 650 миллионов рублей. Уже возведены два корпуса для дойного стада, продолжаются монтаж оборудования доильного зала и строительство доильного отделения.
После завершения модернизации предприятие перейдет на современную систему содержания и доения животных с элементами искусственного интеллекта. Маточное поголовье планируется увеличить с 800 до 1000 голов.
Гордиенко также сообщил, что в районе работают 56 крестьянских фермерских хозяйств, 29 из них занимаются животноводством. Для 15 хозяйств это основное направление. В муниципалитете есть ферма спортивного коневодства с лошадьми орловской рысистой породы, а также развивается пчеловодство: одно хозяйство при поддержке гранта создало пасеку почти на 200 пчелосемей с перспективой роста до 500.
По словам главы района, фермерскому животноводству помогла муниципальная политика: при распределении земли приоритет отдавали хозяйствам, которым нужны кормовые площади. Администрация продолжает вовлекать в оборот неиспользуемые участки, сохраняет доступную аренду сенокосов и пастбищ, а также помогает оформлять документы на гранты и субсидии.
Всего фермеры района получили 31 грант по животноводческим направлениям. В этом году на поддержку молочного и мясного скотоводства планируется направить более шести миллионов рублей субсидий.
Подводя итоги, первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил, что Воробьевский район показывает эффективность комплексного подхода к развитию сельских территорий.