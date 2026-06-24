В Воронеже владелец «Ярды Superbar» не смог отменить снос в кассации

Группа ресторана во «Вконтакте» не обновлялась с 13 марта. В тот день представители «Ярды Superbar» рассказали, что он официально закрыт, но только на выходные. За день до этого в управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области сообщили, что исполнили решение суда об обеспечительной мере в виде закрытия заведения. Однако сотрудники ресторана выступили с протестом и заявили, что продолжают работу, так как судебные приставы в «таких случаях» не могут опечатывать помещения и физически препятствовать доступу в него.