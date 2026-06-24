Запущено видеошоу о путешествиях по малым городам Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и новостная платформа Дзен продолжают развитие совместного проекта «Земля создателей» (12+) — инициативы, посвященной путешествиям, локальной культуре, ремеслам и туристическим возможностям региона.
Благодаря проекту уже размещены гиды по шести городам Нижегородской области — Арзамасу, Городцу, Дивееву, Выксе, Чкаловску и Богородску, в которых собраны рекомендации для путешественников, информация о ключевых точках притяжения, культурных пространствах и гастрономических локациях.
Новым этапом проекта стал запуск видеошоу (12+) о малых городах Нижегородской области. Шоу состоит из четырех эпизодов, первый эпизод уже опубликован первый эпизод уже опубликовани посвящен Выксе: городу с богатым промышленным наследием, современной культурной средой и уникальными народными художественными промыслами. Особое внимание в выпуске уделено местным ремесленникам, традициям и людям, которые сохраняют и развивают культурное наследие территории.
Следующие серии будут посвящены Арзамасу, Городцу и Нижнему Новгороду. Новые эпизоды будут выходить еженедельно по пятницам. Кроме того, каждый выпуск будет сопровождаться статьями, которые помогут познакомиться с историей, культурой, достопримечательностями этих городов.
Также в рамках второго этапа проекта «Земля создателей» опубликован подробный гид (12+) по Нижнему Новгороду, ставший седьмым путеводителем проекта (гид размещен на главной странице в первой рубрике «Гид по городамГид по городам» и включает пять материалов).
Кроме того, на канале появилась отдельная рубрика «Выкса-фестиваль 2026» (12+): здесь собраны материалы о ключевых событиях фестиваля, его арт-объектах, культурной программе, городских маршрутах и людях, которые создают современную культурную среду Выксы. В дни фестиваля в центре Выксы был установлен арт-объект «Путеводная звезда», символизирующий навигацию по культурным и историческим точкам города.