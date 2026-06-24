Запущено видеошоу о путешествиях по малым городам Нижегородской области

Новым этапом проекта стал запуск видеошоу (12+) о малых городах Нижегородской области. Шоу состоит из четырех эпизодов, первый эпизод уже опубликован первый эпизод уже опубликовани посвящен Выксе: городу с богатым промышленным наследием, современной культурной средой и уникальными народными художественными промыслами. Особое внимание в выпуске уделено местным ремесленникам, традициям и людям, которые сохраняют и развивают культурное наследие территории.