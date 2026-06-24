Пермский краевой суд урегулировал конфликт между соседками за квартиру

По словам истицы, в квартире ей мешали нормально жить: повреждали замки, выбивали двери, а также через доверенное лицо пытались убедить её съехать и даже угрожали перестройкой стены. Кроме того, был случай, когда в её комнату без разрешения впустили постороннюю девушку.