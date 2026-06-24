Колледж из Шахт на Дону победил в номинации конкурса Движения первых

Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П. И. в Ростовской области выиграл в номинации Всероссийского конкурса первичных отделений Движения первых на 2025/2026 учебный год, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Состязания организовали при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
По итогам конкурса первичное отделение колледжа заняло первое место в номинации «Лига возможностей». Победа принесла учреждению грант в размере 500 тыс. рублей. Эти средства направят на дальнейшее развитие проекта, запуск новых инициатив, а также проведение образовательных, творческих и социальных программ для молодежи.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.