Школьники из Калининградской области выиграли финал «Умниц и умников»

Выпускники Калининградской области одержали победу в финале 34-го сезона всероссийской открытой телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Тема выпуска — «Знаменитые россияне, оставшиеся за границей. Писатели, учёные, артисты».
Регион представляли победительница регионального этапа, ученица гимназии «Вектор» из Зеленоградска Карина Усова, и призёр Григорий Евмененко из Нахимовского училища.
Судейскую коллегию возглавил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Ведущим по традиции выступил автор программы Юрий Вяземский.
Григорий Евмененко соревновался в статусе агониста и на жёлтой дорожке правильно ответил на вопрос о философе Николае Бердяеве, за что получил золотой ключ. Карина Усова участвовала в финале как теоретик и вместо другой участницы верно ответила на вопрос о свадьбе Ивана Бунина и Веры Муромцевой в 1922 году в Париже. Она также получила золотой ключ.
Оба вошли в число 12 победителей, которых ректор МГИМО зачислил в университет прямо во время эфира. Теперь они — студенты престижного вуза.
Министр образования Светлана Трусенёва поздравила ребят и отметила, что их успех стал возможен благодаря целеустремлённости, знаниям и поддержке учителей и родителей.
Ранее в Калининградской области прошёл региональный финал олимпиады, который также провёл Юрий Вяземский. Победитель и призёры по его приглашению представят регион в следующем сезоне.