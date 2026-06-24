Школьники из Калининградской области выиграли финал «Умниц и умников»

Григорий Евмененко соревновался в статусе агониста и на жёлтой дорожке правильно ответил на вопрос о философе Николае Бердяеве, за что получил золотой ключ. Карина Усова участвовала в финале как теоретик и вместо другой участницы верно ответила на вопрос о свадьбе Ивана Бунина и Веры Муромцевой в 1922 году в Париже. Она также получила золотой ключ.