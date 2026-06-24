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Школьники из Калининградской области выиграли финал «Умниц и умников»

Выпускники Калининградской области одержали победу в финале 34-го сезона всероссийской открытой телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Тема выпуска — «Знаменитые россияне, оставшиеся за границей. Писатели, учёные, артисты».Регион представляли победительница регионального этапа, ученица гимназии «Вектор» из Зеленоградска Карина Усова, и призёр Григорий Евмененко из Нахимовского училища. Судейскую…

Источник: Янтарный край

Выпускники Калининградской области одержали победу в финале 34-го сезона всероссийской открытой телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Тема выпуска — «Знаменитые россияне, оставшиеся за границей. Писатели, учёные, артисты».

Регион представляли победительница регионального этапа, ученица гимназии «Вектор» из Зеленоградска Карина Усова, и призёр Григорий Евмененко из Нахимовского училища.

Судейскую коллегию возглавил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Ведущим по традиции выступил автор программы Юрий Вяземский.

Григорий Евмененко соревновался в статусе агониста и на жёлтой дорожке правильно ответил на вопрос о философе Николае Бердяеве, за что получил золотой ключ. Карина Усова участвовала в финале как теоретик и вместо другой участницы верно ответила на вопрос о свадьбе Ивана Бунина и Веры Муромцевой в 1922 году в Париже. Она также получила золотой ключ.

Оба вошли в число 12 победителей, которых ректор МГИМО зачислил в университет прямо во время эфира. Теперь они — студенты престижного вуза.

Министр образования Светлана Трусенёва поздравила ребят и отметила, что их успех стал возможен благодаря целеустремлённости, знаниям и поддержке учителей и родителей.

Ранее в Калининградской области прошёл региональный финал олимпиады, который также провёл Юрий Вяземский. Победитель и призёры по его приглашению представят регион в следующем сезоне.