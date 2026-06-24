Администрация Калининграда рассказала о результатах испытания электробусов. Технические параметры транспорта не позволяют использовать его на городских маршрутах. Об этом сообщили представители администрации в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
«По информации комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в ходе испытаний специалисты установили, что технические параметры представленного электробуса не позволяют полноценно использовать его на маршрутах Калининграда», — говорится в комментарии.
Новый электробус «Синара-6253» тестировали в Калининграде в начале февраля. Он создан из отечественных компонентов. Благодаря тяговому оборудованию высокой ёмкости транспорт способен преодолевать расстояния до 240 км без подзарядки.
В администрации отмечали, что окончательные выводы о приобретении такой техники специалисты сделают после полной проверки машины. Эксперты изучали, как ведёт себя батарея.
Летом 2020 года в Калининграде тестировали большой электробус предприятия «Волгабас». Технику опробовали на разных маршрутах города в течение 20 дней. После опытной эксплуатации транспорт вернули владельцу. Специалисты остались довольны результатами. Однако закупать электробусы отказались.
В августе 2025 года в Калининграде тестировали электромаршрутку. Технику предоставила нижегородская «Группа ГАЗ». Власти также собирались испытать её на разных маршрутах и решить, подходит ли она для города.