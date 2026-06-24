Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация Калининграда рассказала о результатах испытания электробусов

Технические параметры транспорта не позволяют использовать его на городских маршрутах.

Администрация Калининграда рассказала о результатах испытания электробусов. Технические параметры транспорта не позволяют использовать его на городских маршрутах. Об этом сообщили представители администрации в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«По информации комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в ходе испытаний специалисты установили, что технические параметры представленного электробуса не позволяют полноценно использовать его на маршрутах Калининграда», — говорится в комментарии.

Новый электробус «Синара-6253» тестировали в Калининграде в начале февраля. Он создан из отечественных компонентов. Благодаря тяговому оборудованию высокой ёмкости транспорт способен преодолевать расстояния до 240 км без подзарядки.

В администрации отмечали, что окончательные выводы о приобретении такой техники специалисты сделают после полной проверки машины. Эксперты изучали, как ведёт себя батарея.

Летом 2020 года в Калининграде тестировали большой электробус предприятия «Волгабас». Технику опробовали на разных маршрутах города в течение 20 дней. После опытной эксплуатации транспорт вернули владельцу. Специалисты остались довольны результатами. Однако закупать электробусы отказались.

В августе 2025 года в Калининграде тестировали электромаршрутку. Технику предоставила нижегородская «Группа ГАЗ». Власти также собирались испытать её на разных маршрутах и решить, подходит ли она для города.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше