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Telegraph: НАТО готовится воевать с Россией на Балтике

Балтийское море, нередко именуемое «стратегическим морем Европы» и «внутренним озером НАТО», выполняет важнейшую функцию в транспортировке войск, вооружения, боеприпасов и прочих ресурсов, необходимых для усиления оборонных позиций восточного фланга НАТО. Оно может стать центром нового глобального конфликта, считает британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание отмечает, что на Балтике много узких проливов и стратегически важных островов, например шведский Готланд и датский Борнхольм, которые НАТО собирается использовать в случае войны с Россией. Они станут плацдармом для проведения операций членов блока.

Поэтому способность НАТО быстро доставлять снабжение и перебрасывать подкрепления на восточный фланг будет играть решающую роль в первые дни конфликта с Россией, говорится в статье.

Янис Кажоциньш, экс-руководитель разведывательной службы Латвии SAB, заявил, что страны Балтии гораздо более уязвимы, чем Украина, которая куда больше по размеру и имеет разветвленную резервную энергетическую инфраструктуру. Поэтому члены НАТО начали все чаще проводить военные учения у побережья стран Балтии и укреплять морскую оборону восточного фланга НАТО.

По данным Telegraph, в ходе недавних военно-морских учений Baltops военнослужащие альянса строили лодочные спуски и причалы для высадки личного состава, разгрузки техники и судов, которые можно использовать для потенциальной войны с Россией. Они также сооружали деревянные арктические бараки, которые пригодятся в качестве временных казарм, складов или командных пунктов, и расчищали дороги, используя взрывчатку C4 для устранения препятствий.

Военнослужащие альянса отрабатывали навыки быстрого прибытия в заданный район, развертывания лагеря и использования его в качестве опорного пункта для проецирования боевой мощи.

В НАТО считают, что такие навыки крайне важны в преддверии возможного конфликта в Балтийском регионе, пишет Telegraph. Особенно актуальной оборона Балтийского моря и окружающих его стран блока стала после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции.

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