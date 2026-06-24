Telegraph: НАТО готовится воевать с Россией на Балтике

Издание отмечает, что на Балтике много узких проливов и стратегически важных островов, например шведский Готланд и датский Борнхольм, которые НАТО собирается использовать в случае войны с Россией. Они станут плацдармом для проведения операций членов блока.
Янис Кажоциньш, экс-руководитель разведывательной службы Латвии SAB, заявил, что страны Балтии гораздо более уязвимы, чем Украина, которая куда больше по размеру и имеет разветвленную резервную энергетическую инфраструктуру. Поэтому члены НАТО начали все чаще проводить военные учения у побережья стран Балтии и укреплять морскую оборону восточного фланга НАТО.
По данным Telegraph, в ходе недавних военно-морских учений Baltops военнослужащие альянса строили лодочные спуски и причалы для высадки личного состава, разгрузки техники и судов, которые можно использовать для потенциальной войны с Россией. Они также сооружали деревянные арктические бараки, которые пригодятся в качестве временных казарм, складов или командных пунктов, и расчищали дороги, используя взрывчатку C4 для устранения препятствий.
В НАТО считают, что такие навыки крайне важны в преддверии возможного конфликта в Балтийском регионе, пишет Telegraph. Особенно актуальной оборона Балтийского моря и окружающих его стран блока стала после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции.