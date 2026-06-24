Telegraph: НАТО готовится воевать с Россией на Балтике

По данным Telegraph, в ходе недавних военно-морских учений Baltops военнослужащие альянса строили лодочные спуски и причалы для высадки личного состава, разгрузки техники и судов, которые можно использовать для потенциальной войны с Россией. Они также сооружали деревянные арктические бараки, которые пригодятся в качестве временных казарм, складов или командных пунктов, и расчищали дороги, используя взрывчатку C4 для устранения препятствий.