81 год числился пропавшим: в Калининградской области нашли лётчика, погибшего в бою в апреле 1945-го

Александр Машковцев погиб 13 апреля 1945 года во время Восточно-Прусской наступательной операции. По архивным данным, после прямого попадания вражеской зенитки капитан несколько километров вёл горящий самолёт в сторону позиций советских войск, до последнего пытаясь удержать машину. Штурмовик потерял управление и вошёл в штопор. Командир и его воздушный стрелок Павел Михеев погибли на месте. До этой весны экипаж официально считался пропавшим без вести.