Сбит под Раушеном: останки капитана Машковцева передали родственникам

Напомним, что раскопки на месте падения самолета (у поселка Листопадовка под Светлогорском) поисковый отряд «Совесть» начал 4 мая этого года, а уже 5 мая подтвердились имена и фамилии погибших летчиков. Это был экипаж 949-го штурмового авиационного полка 211-й штурмовой авиадивизии. Тогда же поисковики вышли на связь с родственниками пилота и воздушного стрелка. Все подробности поисков «Новый Калининград» опубликовал 8 мая.