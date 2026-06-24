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Сбит под Раушеном: останки капитана Машковцева передали родственникам

Торжественная церемония прошла в среду, 24 июня, на мемориале 1200 гвардейцам.

Останки капитана Александра Машковцева, чей самолет Ил-2 был сбит под Раушеном 13 апреля 1945 года, передали на родину в Кировскую область. Торжественная церемония передачи с участием главы региона Алексея Беспрозванных и командующего Балтийским флотом Сергея Липилина прошла в среду, 24 июня, на мемориале 1200 гвардейцам.

Кроме останков родственникам передали награды и личные вещи капитана, а также землю с места последнего боя. Елена Николаевна Шатунова, племянница капитана Машковцева, сообщила, что останки героя будут захоронены на его малой родине в Кирове.

Напомним, что раскопки на месте падения самолета (у поселка Листопадовка под Светлогорском) поисковый отряд «Совесть» начал 4 мая этого года, а уже 5 мая подтвердились имена и фамилии погибших летчиков. Это был экипаж 949-го штурмового авиационного полка 211-й штурмовой авиадивизии. Тогда же поисковики вышли на связь с родственниками пилота и воздушного стрелка. Все подробности поисков «Новый Калининград» опубликовал 8 мая.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».

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