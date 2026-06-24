Суд приговорил зампреда партии «Яблоко» Круглова к семи годам колонии

Московский суд приговорил зампреда партии «Яблоко», экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова к семи годам лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных сила России. В основу обвинения легли его посты, посвященные Буче и погибшим на Украине, которые Круглов опубликовал в своем Telegram-канале в 2022 году. Сам бывший депутат вину не признал. В своем последнем слове он сказал, что не согласен с самим существованием статьи о фейках об армии и считает ее репрессивной. Кроме этого, Круглов заявил, что верит в мирную и процветающую Россию, и выразил надежду, что сможет своими глазами увидеть, как растет его дочь.