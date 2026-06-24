«Тайны горы Крестовой». Фонд «Берегиня» подготовил спектакль о любви и мечте

Спектакль рассказывает об истории подростке, который мечтал о сцене и музыке. В один день привычный ход жизни обрывает страшный диагноз. И вместо концертного зала молодого человека ждёт онкоцентр. Вопреки всему он находит в больнице друзей, таких же любящих музыку ребят. Они создают свою группу и репетируют между процедурами. Болезни не мешают им жить настоящим и мечтать о будущем.