«Тайны горы Крестовой». Фонд «Берегиня» подготовил спектакль о любви и мечте

28 июня в 14:00 на главной сцене фестиваля «Тайны горы Крестовой» состоится показ спектакля «Музыка жизни: первый концерт» (6+). Зрителям покажут вдохновляющую историю о любви, мечте и силе духа.
В последние выходные июня театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» в Губахе станет точкой притяжения творческих команд со всей страны. В программу фестиваля включён спектакль «Музыка жизни: первый концерт», созданный фондом «Берегиня» и коллективом профессиональных сценаристов, режиссёров, продюсеров и актёров.
Спектакль рассказывает об истории подростке, который мечтал о сцене и музыке. В один день привычный ход жизни обрывает страшный диагноз. И вместо концертного зала молодого человека ждёт онкоцентр. Вопреки всему он находит в больнице друзей, таких же любящих музыку ребят. Они создают свою группу и репетируют между процедурами. Болезни не мешают им жить настоящим и мечтать о будущем.
«История главного героя — собирательный образ наших подопечных. Это рассказ о ценностях и идеях благотворительности», — пояснили в благотворительном фонде «Берегиня».
После спектакля состоится творческая встреча «Чайная рапсодия: разговор о Музыке жизни за кулисами». Гостям расскажут интересные факты о работе над постановкой, ответят на их вопросы.
Оба фестивальных дня на площадке у главной сцены будет работать шатёр благотворительного фонда «Берегиня». Команда приглашает гостей фестиваля принять участие в творческих мастер-классах, узнать о работе фонда, увезти с собой сувенир на память и стать соавтором креативной фотозоны в стиле рок-н-ролл.
Билеты на спектакль можно приобрести на сайте фестиваля «Тайны Горы Крестовой».